La pulizia dei parchi slitta di una settimana

CASTELNUOVO SCRIVIA - La pioggia battente del weekend ha costretto al rinvio dell'iniziativa di pulizia del verde pubblico da parte dei volontari: il nuovo appuntamento è sempre alle 8.15 in piazza delle Erbe, possibilmente automuniti, per domenica prossima, 18 aprile.

Analogo provvedimento anche per l'appuntamento a Sale: per evitare di trovarsi sotto un diluvio, i volontari si raduneranno sabato 17 aprile alle 14 in via Piave 38 dal 'Crocione' per una bella pulizia di gruppo dei rifiuti sparsi per il paese.