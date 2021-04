Damiani: Claudio D'Ambrosio a capo della divisione finance

VALENZA - Il Gruppo Damiani ha nominato un nuovo Cfo (Chief Financial Officer, vale a dire Direttore Finanziario): si tratta di Claudio d'Ambrosio, che ha assunto la carica di capo della divisione Finance da aprile.

«Continua il processo di rafforzamento del management» spiegano dalla maison. Dopo il conseguimento a pieni voti della Laurea in Economia Aziendale, D’Ambrosio ha intrapreso il suo percorso professionale presso Ernst & Young, prima come Auditor e successivamente in qualità di Capital Markets Senior Manager, gestendo e strutturando progetti strategici a livello internazionale tra i quali operazioni di aumento di capitale, di quotazione in borsa e di Mergers and Acquisitions. In seguito, il manager ha ricoperto il ruolo di Cfo e Investor Relator di Ratti SpA, azienda italiana produttrice di tessuti pregiati del settore Fashion Luxury quotata alla Borsa di Milano.