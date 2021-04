Furgone ribaltato sulla 'Colla', problemi al traffico

ALESSANDRIA - All'1.30 di oggi un furgone si è ribaltato lungo strada Colla, tra Valenza e Valmadonna, già nel territorio del Comune di Alessandria. Sul versante valenzano è intervenuta la Polizia Locale della città dell'oro che sta deviando su percorsi alternativi il traffico pesante. Transitano invece in senso di marcia alternato le automobili. La situazione è in via di risoluzione.