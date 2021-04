Il sottopasso del Valentino si rifà il look

CASALE - Il sottopassaggio di corso Valentino a Casale si rifà il look con l'installazione di una nuova insegna turistica: "Città di Casale, capitale del Monferrato". Le operazioni comporteranno la chiusura al transito dalle 12.30 di sabato 17 aprile fino al termine dei lavori, previsto entro serata.

Le strade alternative per raggiungere la frazione di San Germano dal centro cittadino, e viceversa, sono la tangenziale per l'autostrada (uscita San Bernardino) o strada Asti. Apposita segnaletica sarà presente all'altezza degli incroci.

«Casale Monferrato e il territorio hanno tutte le potenzialità per fare il salto di qualità turistico – hanno sottolineato il sindaco Federico Riboldi e il vicesindaco Emanuele Capra - In questa direzione stiamo investendo per giungere nei prossimi anni a risultati importati. L’installazione della grande insegna, in acciaio corten, Casale Capitale del Monferrato all’ingresso della Città è solo uno dei tasselli che comporranno una serie di iniziative che coinvolgeranno il materiale, il punto informativo e, in generale, le nostre iniziative turistiche».