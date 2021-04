Problemi con il vaccino? Il Comune ti aiuta a prenotare

NOVI LIGURE — Da domani, mercoledì 14 aprile, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Novi Ligure entra in funzione lo sportello per fornire assistenza nella preadesione per il vaccino.

«Con questo servizio – spiega l’assessore agli Affari sociali Marisa Franco – vogliamo offrire un supporto a chi non dispone dei dispositivi necessari oppure si trova in difficoltà nell’effettuare le prenotazioni on line. Credo che l’iniziativa possa essere utile ai cittadini, soprattutto alle persone anziane che non possono contare sull’aiuto di familiari, e contribuisca a promuovere e incentivare la campagna vaccinale».

Il servizio è rivolto alle fasce di età che attualmente possono manifestare l’adesione alla vaccinazione sul portale regionale www.ilpiemontetivaccina.it, quindi le persone tra i 60 e i 79 anni (i nati tra il 1 gennaio 1942 e il 31 dicembre 1961).

I soggetti affetti da patologie gravi (“estremamente vulnerabili”) non devono effettuare la preadesione on line perché saranno inserite nel piano vaccinale dal proprio medico di famiglia.

Lo sportello è attivo presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (piano terreno del municipio in piazza Dellepiane) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12; l’ufficio riceve su appuntamento da concordare telefonicamente al numero 0143 772277 o tramite email all’indirizzo urp@comune.noviligure.al.it.

È necessario avere con sé la tessera sanitaria e fornire i recapiti personali che serviranno per l’invio della convocazione con i dettagli dell’appuntamento. Nel caso non si possieda un telefono cellulare, è possibile indicare il numero di una persona di fiducia che riceverà le comunicazioni relative all’appuntamento di vaccinazione.

Un servizio simile è attivo anche a Serravalle Scrivia e Pozzolo Formigaro. Qui, i volontari dell’associazione Pozzolo d’Argento sono disponibili lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30 e sabato dalle 9.00 alle 12.00 presso il municipio (ingresso lato scala). A Serravalle in caso di difficoltà è possibile contattare il Comune al numero 0143 609446, nei giorni di martedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.30.