Scontro tra un'auto e una moto in corso Borsalino

ALESSANDRIA - Scontro tra una Smart e una moto intorno alle 12.30 all'incrocio tra corso Borsalino e corso XX Settembre. L'auto, guidata da una donna, ha travolto il ciclomotore in prossimità del semaforo di corso Borsalino, in direzione spalto Gamondio. Il conducente a bordo della moto, soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso, non sembrerebbe aver riportato gravi conseguenze.