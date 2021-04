Un invito alla lettura per i più piccoli

TORTONA - Da sempre l’amministrazione comunale di Tortona, nell’ambito delle politiche sociali, riserva particolare attenzione a quelle “per la famiglia” ritenendola un bene da tutelare, che costituisce la cellula fondamentale e vitale di una comunità, in particolare quando sono presenti dei minori; per questo si propone di sostenere le famiglie nell’esercizio delle responsabilità genitoriali di cura, assistenza, educazione e socializzazione dei minori in fascia d’età da 0 a 6 anni con idonei servizi per la prima infanzia.

Purtroppo, nel 2020, il lungo periodo di lockdown, con la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi, ha fortemente penalizzato queste famiglie e tutt’ora, la persistente negativa congiuntura economica, aggravata dall’emergenza sociale conseguente a quella sanitaria, non solo sta condizionando la loro vita, ma l’isolamento, conseguente al blocco di tutte le attività, sta determinando un grave depauperamento delle opportunità di crescita culturale e sociale dei bambini nella fascia da 0 a 6 anni.

Per questo motivo il settore Servizi alla Persona del Comune di Tortona promuove, presso i nidi e i micronidi comunali, uno specifico progetto di promozione della lettura denominato “Leggere è…”, allo scopo di realizzare un progetto di promozione della lettura in famiglia dei bambini 0-3 anni arricchendo la dotazione libraria delle strutture comunali. Presso le quattro librerie cittadine, “I Girasoli”, “Namasté”, “Paola delle Paoline” e “Giunti” sono stati acquistati piccoli libri, robusti e maneggevoli come giocattoli, di dimensioni e materiali adatti all’esplorazione tattile, orale e visiva, per bambini dai 6 ai 12 mesi, libri con grandi illustrazioni colorate, figure a contorni netti, tinte nitide e libri animati che si muovono, suonano, si compongono, facili da sfogliare e con storie semplici da ascoltare e riascoltare, per la fascia 13-24 mesi e libri con storie che, avendo per protagonisti bambini o animali, con poche parole e in poche pagine, rispondono all’inesauribile curiosità sul mondo e sulle cose dei bambini nella fascia 25-36 mesi, aiutandoli a risolvere i piccoli grandi problemi di ogni giorno.

I pacchi confezionati dalla Biblioteca Civica sono stati consegnati a nidi e micronidi cittadini, nonché alla Ludoteca e al Centro Famiglie, e poiché la Biblioteca Civica è centro rete del Sistema Bibliotecario Tortonese i libri acquistati sono stati distribuiti anche alla biblioteche che hanno nel loro territorio asili o micronidi, così da poter raggiungere un numero più elevato di famiglie con bambini nella fascia da 0 a 6 anni.