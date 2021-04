Al Festival delle Conoscenze "lo stato di salute" delle nostre democrazie

NOVI LIGURE — Qual è lo stato di salute delle democrazie oggi? Come sono cambiati i nostri modelli di democrazia dopo la “grande recessione”? Anche a queste domande cercherà di rispondere oggi Leonardo Morlino, professore emerito di Scienza Politica e presidente dell’International Research Centre on Democracies and Democratizations dell’università Luiss di Roma, che sarà ospite del Festival delle Conoscenze.

L’incontro, dal titolo “Modelli di democrazia oggi”, sarà trasmesso a partire dalle 10.30, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del gruppo Acos.

La conferenza servirà a fornire agli studenti una panoramica sulle diverse accezioni di democrazia, fino all’attuale crisi. Punto di partenza sarà il volume dello stesso Morlino “Uguaglianza, Libertà, Democrazia. L’Europa dopo la Grande Recessione”, di prossima pubblicazione per la casa editrice Il Mulino.

Coordinerà l’incontro la professoressa Maria Elisabetta Lanzone, docente di Sociologia della Politica e cofondatrice dell’associazione culturale PerCorsi, che collabora con la Fondazione Acos presieduta da Giampaolo Bovone, ex preside del liceo Amaldi di Novi Ligure.