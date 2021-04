Al liceo Palli la fisica si racconta con storia e... filosofia

CASALE – Lunedì gli studenti del liceo scientifico Palli di Casale hanno avuto l'occasione di riflettere sui principi della dinamica, i tre pilastri su cui si fonda la conoscenza del mondo fisico insieme a Marco Galimberti, professore associato di Fisica all’Università di Milano, e all’attore e regista Flavio Albanese.

Durante la conferenza online intitolata ‘Alla mente che ha ispirato il mio cuore piacque dotarmi le spalle di ali: I principi della dinamica’ i temi scientifici sono stati presentati nel loro contesto storico, facendo riferimento e confrontandoli a temi filosofici, alla poesia e alla mitologia.

«I due ospiti con il loro carisma ci hanno mostrato le storie e le verità che si celano dietro ai tre principi della dinamica – racconta Jacopo Cavalloti (3°B), tra gli studenti che hanno organizzato l’incontro – Siamo partiti parlando di matematici di diverse epoche, da Aristotele fino a Newton, passando anche per Lucrezio e Hilbert. Ricostruendo quindi la storia di millenni in solo un paio di ore. Speriamo di poterli incontrare nuovamente in futuro».