Casale, niente trasferta a Imperia

CASALE - Il campionato a singhiozzo del Casale continua. Fra poco meno di due ore fischio d'inizio, al 'Palli', della partita con Pont Donnaz, valida per la decima gornata di ritorno. Ma domenica gli uomini di Buglio non andranno a Imperia: la società ligure ha alcuni casi di positività, che hanno già determinato il rinvio del match di oggi con la Folgore Caratese, e ora il Dipartimento Interregionale ha accettato lo slittamento anche del confronto con il Casale, che diventa così la 100esima sfida in sospeso in serie D.

Non è stata ancora fissata la data del recupero: il Casale tornerà il campo il 25 a Varese e il 28 in casa con il Derthona, nel periodo in cui tutta la D si fermerà per dare spazio agli incontri in arretrato. Il girone A ricomincerà il 5 maggio, in teoria ci sarebbe ancora il 2 maggio disponibile, ma Imperia deve prima giocare con la Caratese e, dunque, è probabile che ai nerostellati si aggiunga un altro impegno infrasettimanale olre a quello del 19 maggio, già in calendario.