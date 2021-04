Europa, dalle origini alle prospettive future

ALESSANDRIA - Se l’Unione Europea è una costruzione istituzionale relativamente recente, le sue radici politiche e culturali affondano in una storia millenaria che parte dalla Grecia antica, passa attraverso la civiltà cristiana e assume una forma peculiare in età moderna e contemporanea, dove è protagonista di un corpo a corpo continuo con lo Stato sovrano, territoriale e nazionale.

I professori Corrado Malandrino, autore con Stefano Quirico del volume L’idea di Europa. Storie e prospettive (Carocci 2020) e titolare della Cattedra Jean Monnet in Storia dell’integrazione europea, e Francesco Tuccari, studioso della democrazia e della nazione, nel prossimo appuntamento dei Giovedì Culturali, il 15 aprile alle 18, in diretta streaming, condurranno lungo un articolato percorso che culmina nelle vicende dei nostri giorni, scandite da una prolungata crisi del progetto europeo, nella quale le timide spinte verso il rilancio dell’integrazione fanno i conti con retoriche neo-nazionaliste e sovraniste sempre più esplicite.



L’incontro, introdotto e moderato dai docenti Stefano Quirico (Università del Piemonte Orientale) e Giorgio Barberis (vicedirettore del Dipartimento Digspes), si inserisce nell’ambito del progetto Europe in the Global Age

