JBM: Callegari guida il settore giovanile

CASALE MONFERRATO - Corrado Callegari è il nuovo dirigente responsabile del settore giovanile della JB Monferrato. Callegari, molto noto nel basket casalese, è il general manager della società monferrina Cb Team. A lui la proprietà della JBM ha affidato il compito di organizzare tutte le attività del vivaio rossoblù con un progetto articolato e ambizioso.

PROGETTO AMBIZIOSO

"La nomina di Callegari è un altro passo importante – spiega Savino Vurchio, amministratore delegato JB Monferrato - per unire sotto un unico “cappello” tutte le realtà casalesi che hanno sempre contribuito fattivamente a portare ad alti livelli il basket nella nostra città. Corrado Callegari non solo è un ottimo dirigente ma è, soprattutto, una persona che ha sempre lavorato con passione e impegno per i giovani e per la loro crescita sportiva e umana. Già da alcuni mes ha cominciato, con noi, a costruire un ambizioso progetto di sviluppo del basket giovanile in tutto il Monferrato, con l'obiettivo di avere, nei prossimi tre anni, il brand JBM sulle maglie di oltre mille ragazzi”.

Da parte sua Corrado Callegari, spiega così quale sarà la sua strategia. “Ho accettato con molto piacere la proposta della JB Monferrato, perché è assolutamente necessario lavorare in maniera univoca su tutto il territorio per far crescere il movimento e i ragazzi. L’impegno in questo progetto è di grande spessore, ma ci sono tutte le basi per poter lavorare bene sia sulla città che sul territorio. Ci sono già contatti avviati con diverse società per portare a Casale ragazzi meritevoli ed interessanti, dando loro la possibilità di avere una chance per diventare giocatori di livello”.