Valenza dichiara guerra alle auto abbandonate o senza assicurazione

VALENZA - Valenza dichiara guerra alle auto abbandonate oppure prive di copertura assicurativa. Su impulso dell'amministrazione comunale, nei prossimi giorni la Polizia Locale, dietro impulso del comandante Gianluigi Talento, inizierà nei prossimi giorni un’azione rivolta ad individuare la presenza su suolo pubblico di veicoli privi di copertura assicurativa.

Pertanto verrà notificata ai proprietari dei mezzi una lettera di invito, attraverso la quale fornire le informazioni necessarie per verificarne la proprietà. Un altro intervento riguarderà i veicoli abbandonati sul suolo pubblico, considerati assimilabili a rifiuti. In questo caso i proprietari, una volta individuati, saranno obbligati a conferirli in un centro autorizzato per lo smaltimento e, in caso di mancato adempimento, potranno venire sanzionati a norma di legge. L’obiettivo è di risolvere nell’arco di pochi mesi una problematica che, a Valenza, si trascina ormai da qualche anno.