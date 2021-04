Come recuperare la 'Colonia Solare'?

TORTONA - "E' un'area bellissima che si affaccia sulla zona collinare della città, usata solo come gabinetto per i cani". Questa la dura denuncia di Andrea Mantovani, presidente di Azione Tortona, parlando della ColoniaSolare, "Uno dei parchi più belli di tutta la provincia, abbandonato e lasciato degradare da decenni: panchine a pezzi, bagni distrutti, struttura coperta pericolante, pavimentazione frantumata e spazio verde utilizzato come toilette cani".

"Questo è il biglietto da visita di tale area - prosegue Mantovani - e per questo mi appello a tutti coloro che, negli ultimi giorni, si son fatti belli parlando di 'territorio' sui vari giornali tortonesi, ricordando che le parole sono buone solo se si trasformano in azioni concrete. Non ci fermeremo sicuramente a questo sopralluogo, abbiamo intenzione di intervenire volontariamente per la rinascita di questa zona, non solo esteriormente. Siamo disponibili a collaborare con chiunque abbia a cuore questo spazio, proponendo e sviluppando una serie di progetti culturali con l'amministrazione comunale, iniziative sociali con le diverse associazioni, attività sportive con le palestre e squadre della città ed eventi musicali con i gruppi locali, ma non prima di aver riqualificato tutta la struttura: serve la forza di volontà, non le parole".