Echorama lancia 3 nuovi concorsi artistici. Il tema? Lo spazio

VILLAMIROGLIO - L'associazione di promozione sociale Echorama continua con una nuova offerta di progetti culturali: aperti i bandi del 7° concorso letterario di poesia e narrativa per opere inedite, del progetto internazionale di Mail Art (arte postale) e del 1° video contest “Voci di Notte”. Il tema comune? Per quest'anno è lo spazio, in tutte le sue sfaccettature (fisico, cosmico, sociale, ecc). I partecipanti potranno scegliere se affrontarlo in un racconto breve o poesia, tramite la realizzazione di cartoline oppure in un video sia singolo o di gruppo di massimo 120 secondi.

La partecipazione è gratuita e aperta a chiunque, per tutte e tre le iniziative. Il termine per consegnare i propri elaborati sarà il 18 giugno, mentre la premiazione è attualmente fissata per sabato 28 agosto nell'ambito dell'evento "Voci della Notte".

A valutare le opere per il concorso letterario ci sarà una giuria composta dagli scrittori Giorgio Baietti, Fioly Bocca, Elisabetta Raviola (Libro Aperto) e dal presidente dell’Associazione Laura Chiarello. Per quanto riguarda invece gli elaborati del contest video, a valutare saranno l’attore e regista Giacomo Capra, l’artista e performer Giovanni Saldì e il vicepresidente dell'Associazione Iris Devasini.

Le cartoline in gara per il progetto di Mail Art verranno condivise nell’antologia del concorso letterario e sul profilo Instagram dell'iniziativa.

Ulteriori informazioni su come partecipare ai singoli concorsi e sui regolamenti sono reperibili al sito www.vocidinotte.it.