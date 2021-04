Gli abitanti di Terranova incontrano il Comune

CASALE - Sabato pomeriggio (alle 14.30) gli abitanti di Terranova che hanno subito danni durante l’alluvione dell’ottobre scorso incontreranno l’Amministrazione comunale per fare il punto della situazione.

L’iniziativa è nata dal neo costituito Consiglio di partecipazione di Popolo / Terranova che ha organizzato l’incontro, nel pieno rispetto delle norme per il contenimento del CoronaVirus, all’aperto nella piazza delle ex scuole della frazione.

«Come primo importante appuntamento del Consiglio di partecipazione – ha spiegato il coordinatore Vincenzo Miceli - abbiamo subito accolto la richiesta di fare il punto della situazione con l'Amministrazione comunale sull'alluvione di ottobre. Questo è il primo di una serie di iniziative che stiamo predisponendo per rendere propositiva e concreta l’azione del Consiglio».

«Sarò ben felice sabato di partecipare all’incontro – ha sottolineato il sindaco Federico Riboldi – perché dimostra della bontà della scelta di creare i Consigli di partecipazione come stimolo all’Amministrazione e come portatori degli interessi dei quartieri e delle frazioni di Casale Monferrato».

Il Consiglio di partecipazione di Popolo / Terranova è composto da: Katia Veronese (presidente), Lucia Lodi, Natale Amisano, Gianni Baldin. Il coordinatore è Vincenzo Miceli.

Sempre sul tema, ieri il C.Al.Ca., il Comitato Alluvionati del Casalese, ha chiesto un incontro ai consigli di partecipazione di Popolo / Terranova e di Oltreponte. «In questo incontro di reciproca conoscenza vorremmo valutare/esaminare con voi alcune problematiche relative alla messa in sicurezza idrogeologica e al necessario e concreto sviluppo di quartieri e frazioni in cui siamo tutti residenti e di cui Voi siete i Rappresentanti sul territorio della Amministrazione Comunale» dice il comitato. Al momento l'incontro non risulta ancora fissato.