Nella fondazione Aleramo entra la Regione: in dote porta il direttore

CASALE - Sebbene si sia trattato solo di un primo appuntamento e non ci si dovesse, necessariamente, attendere della 'ciccia', dalla riunione di mercoledì convocata dal Comune di Casale e dalla Fondazione Aleramo, il primo capitolo del tavolo dedicato ai temi di economia e lavoro nel territorio, è emersa una notizia interessante.

Il presidente della fondazione di partecipazione, Paolo Secco, ha annunciato che nell'agenzia di sviluppo entrerà a far parte, in qualità di socio, la Regione Piemonte. Torino non metterà a disposizione dell'ente dei denari ma una figura professionale tecnica e apicale, quella del direttore che, evidentemente, stipendierà.