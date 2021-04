"Sui nostri corpi decidiamo noi", sabato il presidio davanti al comune

ALESSANDRIA - Sabato 17 aprile dalle ore 16.30 alle ore 18.30, in piazza della libertà (davanti al comune), Cgil, Uil, Tessere le Identità, me.dea, Anpi, Conferenza delle Donne Democratiche, Consulta di Bioetica onlus, Casa di quartiere, Forum Donne Articolo Uno manifesteranno per dire no alla presenza delle organizzazioni pro vita all'interno dei consultori, per difendere l'autodeterminazione della donne e la legge 194.

"La regione Piemonte ha emanato una circolare che consentirà alle organizzazioni antiabortiste di proporre la loro propaganda ideologica all’interno di ospedali e consultori, luoghi che invece dovrebbero essere deputati alla promozione della libertà di scelta e di autodeterminazione, alla tutela della salute delle donne così come delle persone transessuali che necessitino di cure o assistenza. Aprire i consultori a queste organizzazioni integraliste significa mortificare, mettere in difficoltà, ostacolare una volta di più ogni donna che vuole interrompere la gravidanza. Diritto formalmente consentito dalla legge 194 ma, nei fatti, la procedura è ancora oggi una lotta contro il tempo, la burocrazia e la carenza di personale medico. É proprio su questo piano che tentano di insinuarsi i soggetti antiabortisti e di estrema destra", spiegano gli organizzatori.

"A livello internazionale possiamo vedere come in Polonia e in Ungheria questi movimenti stiano impedendo il diritto all’aborto anche in caso di gravi malformazioni del feto. In Italia i provvedimenti su base regionale che tentano di ostacolare ulteriormente il diritto di scelta sui nostri corpi si stanno moltiplicando. A partire da regioni come Piemonte, Veneto, Marche, Umbria, Abruzzo e Friuli, si sta tentando di realizzare un disegno politico repressivo più ampio: si rendono le procedure più complesse per il diritto all’aborto, si tenta di ampliare l’obiezione di coscienza, si introducono vincoli di ospedalizzazione per la somministrazione della RU486, si tenta – e in alcune regione si riesce – di divulgare attraverso gli stessi enti pubblici la propaganda antiabortista - continuano - I consultori, costantemente dimenticati dalle istituzioni e con sempre meno finanziamenti e meno personale, hanno un ruolo importantissimo sul territorio e devono essere rilanciati come luoghi accoglienti, aperti anche a nuovi bisogni, accessibili, garanti della libertà delle donne e delle persone Lgbt".

Per tutti questi motivi, "vogliamo difendere e attuare la legge 194. E’ da anni (da quando è stata promulgata) che scendiamo in piazza a difesa di questa legge per chiedere la sua piena attuazione e la tutela di nuovi diritti ancora troppo spesso ignorati: l’accesso gratuito alla contraccezione ed alle cure ginecologiche di ogni genere; l’accesso davvero sicuro, gratuito e garantito all’interruzione di gravidanza; un’educazione sessuale nelle scuole per una sessualità consapevole; consultori accessibili, accoglienti e finanziati; consultori per donne della terza età. Questo è ciò che serve, non la propaganda contro le donne - in conclusione - Invitiamo chiunque abbia a cuore l'autodeterminazione e il diritto all'aborto a partecipare al presidio di sabato 17 aprile davanti al comune di Alessandria".

Il presidio si svolgerà nel pieno rispetto delle misure anti – Covid: ogni partecipante dovrà mantenere le distanze di sicurezza e indossare la mascherina per garantire la tutela collettiva.