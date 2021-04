Via alle vaccinazioni in palestra: intanto il sindaco guarisce dal Covid

SEZZADIO - Contattiamo il sindaco Enzo Daniele a poche ore dal suo ritorno a casa. Per fortuna è andato tutto bene, ma per lui sono state settimane difficili. Negli ultimi otto giorni, infatti, il “primo” sezzadiese è stato un paziente dell'ospedale "Monsignor Galliano" di Acqui Terme, ricoverato insieme alla moglie per complicanze sopraggiunte dopo che entrambi erano risultati positivi al test Covid. «Il virus ha infettato sia me che mia moglie – racconta Daniele – ma per fortuna entrambi ne siamo usciti tutto sommato abbastanza bene. Vogliamo ringraziare tutto lo staff medico del “Galliano” che ci ha sempre assistito con grande attenzione e professionalità». La voce è un po' affannata, ma con le dovute cautele Enzo Daniele sarà presto al suo posto in Comune, pronto a occuparsi di nuovo delle questioni locali.

Nel frattempo, nel giorno del rientro a casa, il sindaco può già dare ai suoi concittadini una bella notizia: dopo Strevi, Cassine, Rivalta Bormida e Bistagno anche Sezzadio, infatti, ha il suo centro vaccinale “a Km 0”. «Da martedì 20 partiranno le vaccinazioni nella palestra di fianco al campo sportivo, in via Aleramo. Il Comune - spiega Enzo Daniele - ha messo a disposizione la struttura per le inoculazioni, ma alla fornitura dei vaccini penserà l'Asl. La dottoressa Nadia Sosio, medico di base di Sezzadio e Castelspina, ogni martedì pomeriggio a partire dalle 14,30 somministrerà i vaccini ai pazienti da lei in cura nei due paesi e sarà lei stessa a fissare gli appuntamenti alcuni giorni prima della prevista vaccinazione». Ad assistere la dottoressa Sosio ci sarà il personale della Protezione Civile sezzadiese, «ma ad ogni modo non prevediamo chissà quali “carichi” dal punto di vista logistico, anche perché gli accessi saranno limitati a un certo numero di persone a settimana, e solo di martedì».