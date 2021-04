ALESSANDRIA - Dentro gli ultimi 270 minuti del campionato. Per raccontare la rincorsa dell'Alessandria che continua: è il titolo in coperina dell'ultimo numero de "L'Orso in casa", organo ufficiale dell'Alessandria Calcio, in edicola oggi con Il Piccolo (e il Corriere della Sera).



Aggiornamento quasi in tempo reale di una situazione in evoluzione in testa, come in coda, effetto anche del recupero di Olbia, con il ko pesante dei lariani, che hanno reso reale il gap ridottissimo dei Grigi. E, in zona salvezza, ha aumentato le ambizioni dei sardi, che ora possono rientrare nella corsa ai playoff.

Con il contributo di Museo Grigio l'approfondimento sull'avversario racconta i cinque cambi di pelle della Pergolettese e i numeri delle sfide con l'Alessandria, 21 in tutto, anche con nomi diversi (Pergocrema e Cremapergo). Anche il ribaltone in panchina, e le possibili novità nel modulo e negli interpreti.

Oltre alla Pergo, però, ai raggi X va anche il Como, avversaria doppia: perché il 25 aprile ci sarà lo scontro diretto e perché quella partita sarà la più importante della stagione.

Riflettori puntati sulla Primavera, che ha chiuso l'andata battendo la capolista Novara e da domani inizierà il girone di ritorno.

Il focus è sull'Alessandria Calcio raccontata alla radio, voci storiche e altre più recenti e un futuro che potrebbe riaprire nuove prospettive.

Il giocatore che si racconta in 14 domande è Mattia Mustacchio

L'orso in casa