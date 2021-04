Operazione "Oro rosso": controlli e denunce

ALESSANDRIA - Terza operazione denominata "Oro Rosso". La Polizia contro il fenomeno dei furti di rame.

Settantanove persone controllate, 2 indagati, 24 le ditte ispezionate dislocate sul territorio, 7 servizi di controllo lungo la linea ferroviaria e su strada, 48 operatori del Compartimento Polizia Ferroviaria del Piemonte della Valle D’Aosta impiegati. Questo il bilancio dell’attività investigativa: una giornata dedicata al contrasto dei furti di rame, nonché delle violazioni alle norme ambientali sullo smaltimento di rifiuti particolari, tra cui i metalli.

Gli agenti della Polfer hanno svolto servizi mirati per contrastare il fenomeno dei furti di cavi di rame che crea particolare disagio provocando, in alcune occasioni, l’interruzione della circolazione ferroviaria.

Ad Alessandria, la Polfer insieme agli agenti dell’Ufficio di Vigilanza Ambientale della Provincia di Alessandria, hanno effettuato i controlli amministrativi presso alcune ditte, tra queste una in particolare specializzata in smaltimento di rottami metallici che è risultata non in regola con le prescrizioni autorizzative previste per il deposito dei rifiuti. I due proprietari sono stati denunciati.