Tassarolo, parla il sindaco: «Conti in ordine e tanti progetti»

TASSAROLO — A Tassarolo il sindaco Paolo Castellano ribatte punto su punto alle accuse di Stefano Bruno, consigliere d’opposizione della lista “Crescita e trasparenza”. «Altro che mancanza di trasparenza – dice il primo cittadino – C’è tutto negli atti, nero su bianco. Basta solo saperli leggere, o almeno volerlo».

Castellano spiega che il bilancio comunale presenta un avanzo di amministrazione di oltre 40 mila euro. «I conti sono perfettamente in ordine, il ricorso all’anticipazione di tesoreria è solo una porta che ci lasciamo aperta in caso si rendesse necessario nel corso dell’anno». La vendita del vecchio albergo di via dei Martiri, quindi, «non servirà a chiudere un buco di bilancio perché, ripeto, siamo in attivo».

Quanto alla sistemazione dell’oratorio, il sindaco rivendica la scelta: «Abbiamo stipulato un accordo con la parrocchia, che ci ha lasciato l’edificio in comodato per 15 anni. Per la ristrutturazione, abbiamo presentato al Gal [Gruppo di azione locale; ndr] un progetto da 50 mila euro. L’intervento ammesso è di 48 mila euro, che sarà finanziato per l’80 per cento dal Gal. Il Comune, quindi ci metterà meno di 10 mila euro, non i 25 mila che sosteneva Bruno».

Gli interventi, dunque, riguarderanno un immobile che non è di proprietà comunale, ma secondo Paolo Castellano l’opera alla fine assicurerà vantaggi sia alla parrocchia sia all’amministrazione. «È un immobile in centro paese, praticamente in stato di abbandono. Noi lo trasformeremo in un luogo fruibile da tutta la collettività. Sarà un piccolo museo, un centro di incontro per i tassarolesi e per le scuole, che qui potranno organizzare laboratori e altre attività didattiche e culturali».

In cantiere ci sono diversi altri progetti: «A giorni sarà terminata l’installazione di un impianto wifi gratuito per il centro storico del paese. Per gli asfalti abbiamo investito 120-130 mila euro e altri 270 mila euro sono stati impiegati per lavori di sistemazione idrogeologica. Prossimamente centro sportivo, scuola materna e scuola elementare avranno una nuova illuminazione a led». E sul tavolo c’è anche un importante progetto turistico, che punta a far diventare Tassarolo un “distretto del bio”, grazie alla presenza di numerose aziende vitivinicole biologiche e biodinamiche e in collaborazione con l’associazione Oltregiogo.

Alcuni degli investimenti più significativi riguardano le scuole. «Abbiamo il “tutto esaurito”, sia alle materne che alle elementari, anche per il prossimo anno. Due anni fa abbiamo acquistato un pullmino nuovo con il quale serviamo anche alcune famiglie di Novi e di Gavi. Crediamo che la scuola sia un presidio fondamentale per evitare lo spopolamento dei nostri borghi», conclude Paolo Castellano.