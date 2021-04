Alessandria, tre gol in 13 minuti

ALESSANDRIA - "Avevo chiesto alla squadra una partenza di grande intensità, e i ragazzi mi hanno dato una risposta straordinaria". Tre gol nei primi 13 minuti, la Primavera dell'Alessandria stende il Lecco, vendicando anche il ko alla prima giornata, seguita da un lunghissimo stop. Al 5' apre le marcature Poppa, il capitano, due minuti dopo raddoppia Di Carlo, al 13' è tris ancora con Poppa.

Gara in pugno, nessun rischio per Marchelli, anche se Fabio Rebuffi, l'allenatore, che ha complimenti per l'approccio dei suoi alla gara, insiste sulla necessità di crescere ancora, "soprattutto nella gestione della partita. Il Lecco non ci ha mai davvero impensierito, ma concedere una ventina di palle inattive ci può esporre a qualche rischio. Se vogliamo migliorare ancora, dobbiamo imparare ad amministrare ancora di più il gioco". Certo, questo successo lancia i Grigi verso le zone alte, con qualche ambizione di accedere alla fase nazionale.

ALESSANDRIA: Marchelli, Cavallieri, Minosse, Speranza (39'st Beka), Di Carlo, Manfrin (9'st Ghiardelli), Podda, Suppa (39'st Virelli), Filipi (29'st Caposele), Poppa (29'st Oberti), . All.: Rebuffi