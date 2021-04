Gruppo Giovani Imprenditori: i nuovi progetti per valorizzare il quartiere

ALESSANDRIA - È un'altra serata costruttiva, quella che si è tenuta ieri sera presso il Centro Don Bosco con il Gruppo Giovani Imprenditori del Cristo, che si stanno distinguendo sul territorio sia per l'impegno, sia per le proposte innovative su diversi fronti: ambiente, web tv, teatro. La serata si è svolta nel pieno rispetto delle normative di sicurezza, con distanziamento e mascherine e ha visto la partecipazione del coordinatore del gruppo di lavoro, Alessandro Pera, insieme a Marco Bagliano e Nicholas Ruvio; presenti anche il consigliere dell’associazione, Enzo Cimi e la parrucchiera Laura Borghino.

Il gruppo Giovani dell’Associazione Commercianti ha lanciato la proposta di coinvolgere i ragazzi del quartiere che hanno il desiderio di scendere in campo, attraverso progetti e idee per valorizzare il territorio.

Sono tante le proposte e i progetti da realizzare: corso di difesa personale in occasione della giornata contro la violenza sulle donne; corsi, laboratori, workshop teatrali per ragazzi e bambini e sostegno della web tv Cristo Alessandria; figure di supporto ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro; collaborazione con le scuole per stage estivi e per dipingere le panchine aventi un tema ecologico; creazione di sportelli individuali a sostegno dei ragazzi; cinema e teatro all'aperto nelle piazze e anche nei sobborghi, utilizzando lo scenario del castello di Casalbagliano oppure del Forte Acqui in modo da coinvolgere adulti, bambini, piccole compagnie locali e i musicisti del conservatorio; campagne di raccolta rifiuti per la pulizia del quartiere e delle aree verdi della zona; installazione di posaceneri almeno nelle vie principali per incentivare i cittadini a rispettare l'ambiente; creazione di piccole casette di legno, in punti sorvegliati del rione, per donare, prelevare o scambiare libri; organizzazione di serate artistiche e di intrattenimento con artigiani, giocolieri, maghi, pittori e artisti di strada; mercatini di natale con idee regalo homemade.

"É importante sostenere il progetto di riqualificazione del Forte Acqui - promosso dalla commissione Alessandria sud e dall’associazione Commercianti del quartiere Cristo - affinché possa diventare un luogo in cui realizzare eventi dedicati anche ai nostri ragazzi", ha sottolineato il coordinatore del Gruppo Giovani Imprenditori, Alessandro Pera.

Il gruppo dei giovani si riunirà a maggio per concretizzare i progetti.