Più controlli dopo le spaccate

ALESSANDRIA - "L’attenzione sul tema è massima", assicura l'assessore al commercio, Mattia Roggero, dopo gli episodi che hanno colpito alcuni esercizi commerciali, danneggiati e derubati in pochi giorni. "Abbiamo voluto richiedere alla Prefettura di Alessandria, la convocazione urgente di un Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica", dice, "Inoltre abbiamo immediatamente concordato insieme alla Polizia Locale di disporre servizi serali e notturni dedicati al controllo dei fenomeni delle ‘spaccate’ ai negozi".

Roggero promette che saranno attivati servizi dedicati al monitoraggio continuo "anche attraverso il sistema di videosorveglianza cittadino per verificare eventuali episodi sospetti: è inconcepibile che in un momento difficile come questo, mentre le persone per bene sono ferme a casa di sera, possano esserci in giro dei delinquenti che si divertono a spaccare delle vetrine..."