Pubblicate le graduatorie per i vari progetti

TORTONA - Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie dei dieci progetti di Servizio Civile Universale del Bando 2020 presentati dal Comune: i candidati risultati idonei selezionati sono pregati di inviare tempestivamente una mail di accettazione o di rinuncia dell'incarico di operatore volontario di Servizio Civile Universale all'indirizzo serviziocivile@comune.tortona.al.it, i candidati idonei non selezionati possono rivolgersi all’ufficio Servizio Civile Universale per informazioni inerenti le opportunità offerte dal bando.

I candidati idonei selezionati saranno contattati dall'amministrazione comunale, successivamente all'approvazione da parte del dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, per comunicare modalità e tempi per l'avvio al servizio previsto per il 25 maggio 2021. Qui sotto ecco l'elenco completo delle graduatorei che non comprendono i candidati esclusi.

Programma "Start Cresciamo Insieme"

Impariamo a crescere

SCU by DOO:Intrecci per Crescere

SCUola Fuori Classe



Programma "Avrò cura di te"

L’argento nei capelli l’oro nel cuore

Insieme si può

Nonni in vitalità



Programma "A tutta cultura"

Arquata Amica della Cultura

L’Albero della Cultura Rami e Frutti

Tortona un patrimonio da scoprire

Biblioteca questa sconosciuta