Iris Baretto, argento nei 10mila. Con record

GENOVA - Fa il suo personale sulla distanza ed è argento ai campionati regionali di 10mila metri in pista: Iris Baretto, l'atleta ovadese, che gareggia per Trionfo Ligure, è protagonista sull'anello di Villa Gentile. Chiude in 37'47''44 e si migliora di 18 secondi rispetto al 38'05''09 stabilito nel 2018. Iris chiude alle spalle della neocampionessa Alice Franceschini (Atletica Spezia Duferco), che vince in 35'53''94.

Baretto, che anche nei regionali di cross a Ronco Scrivia era salita sul secondo gradino, non è del tutto soddisfatta: sa di valere di più ma, nonostante la condizione non al top, ha voluto provarci e il crono fa di lei una eccellente interprete della distanza, con ancora notevoli margini di crescita.