Autorizzazioni dehors, ecco la procedura da seguire

ALESSANDRIA - Dopo la riunione operativa, in previsione delle riaperture del 26 aprile prossimo, avvenuta questa mattina con il vicesindaco Davide Buzzi Langhi, l'assessore al Commercio e Marketing Territoriale Mattia Roggero e la responsabile dell'ufficio Traffico Cristina Gambarini si è concordato che: tutti i permessi per i dehors rilasciati lo scorso anno potranno essere rinnovati rispondendo alla mail che è in corso di invio da parte degli uffici competenti.

L'autorizzazione sarà successivamente re inoltrata con le consuete modalità. Per i nuovi dehor (ossia quelli che non avevano l'autorizzazione nel 2020), i richiedenti dovranno scaricare la domanda cliccando qui e successivamente inoltrarla alla mail: comunedialessandria@legalmail.it.

