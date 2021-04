Piazza Garibaldi, restyling tra agosto e l'autunno

OVADA - L'apertura del cantiere per i sotto servizi è il preludio all'intervento vero e proprio di ammodernamento di piazza Garibaldi che sarà effettuato in quest'anno. Ad assicurarlo, negli ultimi giorni, è stato il sindaco Paolo Lantero. «Abbiamo fatto una serie di riunioni – ha spiegato il primo cittadino - L’ipotesi è quella di lavori dalla seconda metà di agosto a novembre. Il periodo dovrebbe essere sufficiente per ultimare tutto». Per un certo periodo l'intervento era stato in dubbio a causa dei disagi che, gioco forza, porterà all'area commerciale alle prese con un periodo già molto difficile. «Cercheremo di non impattare troppo». Rimane però la necessità di terminare entro la fine dell’anno per non perdere il contributo assicurato dalla Regione Piemonte con il bando sulle aree mercatali. L'importo complessivo dell'intervento è di 425 mila euro, da Torino ne arriveranno 150 mila.