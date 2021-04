Sei tortonesi in camera iperbarica

FARA NOVARESE - Nella tarda serata di domenica 18 aprile 2021 presso Habilita casa di cura 'I Cedri' di Fara Novarese è stato effettuato un trattamento oti - ossigeno terapia iperbarica - in regime di emergenza per una famiglia residente a Tortona - padre, madre e quattro figli di 17, 15, 10 e un anno - vittima da intossicazione accidentale da monossido di carbonio in ambiente domestico.

Allertati i soccorsi la famiglia è stata trasferita all’ospedale di Alessandria dove è stata posta diagnosi di intossicazione accidentale da CO e posta indicazione a trattamento oti in regime di emergenza presso il nostro Centro Iperbarico. L’intera famiglia è stata pertanto trasferita alla casa di cura 'I Cedri' di Fara Novarese e sottoposta a trattamento con ossigeno iperbarico, al termine del quale è stata ricondotta al Dea di provenienza.