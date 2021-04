A Tortona nasce il 'Fai Giovani'

TORTONA - All'interno della delegazione Fai, il Fondo Ambiente Italiano, di Tortona nasce anche la sezione Fai Giovani: “Il mio impegno personale – dice il capo delegazione Piero Massiglia - è quello di stimolare le potenzialità dei giovani, vero motore di sviluppo cui affidare le straordinarie eccellenze del nostro patrimonio”.

Il Fai Giovani nasce nell'ambito del Fai, che da sempre dedica una grande attenzione alla formazione dei giovani studenti, con un intenso programma per le scuole primarie e secondarie. La Fondazione ha da qualche anno ampliato il suo raggio d'azione promuovendo la nascita e lo sviluppo di gruppi 'Giovani' in tutta Italia con l'esplicito obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, attraverso iniziative ed eventi organizzati ad hoc, per portare nuova energia e linfa vitale al difficile compito della tutela e della valorizzazione del nostro patrimonio.

Gli obiettivi del Fai Giovani sono educare, sensibilizzare e attivare i giovani sulla missione del Fai, avvicinare i giovani alla Fondazione e proporre di sostenerla attraverso l'iscrizione e creando una rete nazionale virtuosa di giovani tramite il coinvolgimento dei gruppi Fai Giovani nei progetti con le università e lo sviluppo di progetti e convenzioni in sinergia con le associazioni di giovani. Gli elementi chiave sono passione ed energia: due caratteristiche fondamentali dei giovani che si avvicinano al Fai, che fanno propri i valori della fondazione e li sostengono con grandissimo impegno e preparazione.

In pochissimi anni il Fai Giovani si è sviluppato e si è radicato in tutt'Italia da nord a sud: oggi sono circa 100 gruppi composti per lo più da ragazzi universitari, ragazzi che lavorano e che dedicano ogni minuto del loro tempo libero al Fai; tutti condividono la passione culturale che da sempre anima la Fondazione e lo fanno con grande consapevolezza mettendo a disposizione il proprio tempo, formazione e professionalità in modo volontario. Giovani sensibili alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, appassionati d'arte, musica e di ogni aspetto della cultura, impegnati nello studio, nel lavoro e nella società che diventano portavoce dei valori della Fondazione.

“Il Fai Giovani – racconta Raffaello Basiglio, eletto capogruppo Fai Giovani di Tortona - nasce con una grande storia alle proprie spalle, quella del Fondo Ambiente Italiano, ma con un ambizioso obiettivo: diventare un punto di riferimento per chi, oggi e nel futuro, è chiamato a impegnarsi in prima persona per proteggere e salvaguardare il nostro patrimonio culturale.” Il primo appuntamento per presentare il Fai e il Gruppo Giovani sarà programmato appena sarà possibile poterlo vivere in presenza, mentre qualche manifestazione potrebbe essere fatta “in remoto”. Per questa ragione tutte le comunicazioni relative agli eventi del Gruppo Fai Giovani di Tortona saranno disponibili sulle pagine Facebook "Fai Giovani -Tortona" e Instagram "Faigiovani.tortona".