Alessandria si colora di grigio intenso

ALESSANDRIA - Bandiere ai balconi e alle finestre, c'è chi si è sbizzarrito creando composizioni con sciarpe e drappi, chi ha messo oggetti grigi tra i fuori, chi ha sommato maglie e striscioni, che raccontano tante stagioni di passione, di tifo, inseguendo sogni. L'appello, lanciato dal gruppo 'zona Cristo degli Ultras, è arrivato ovunque e Alessandria mostra, con orgoglio, il colore della sua identità, il grigio.

Intere vie hanno cambiato look per accompagnare la squadra verso la partita più importante. Anche negozi, locali, bar, spazi pubblici, pure studi medici. Il messaggio ha varcato i confini, è arrivato in molti paesi, anche ad Acqui, e pure in altre regioni, come a Padova, dove pure un cappello è perfetto per raccontare che tutto il mondo grigio c'è. Alessandro Colli, per tutti chef Sandrino, ha puntato tutto sul Moccagatta, con un disegno e una tshirt, perché quello è il tempio del calcio. Ha ragione Luca Goretta, "questa settimana, comunque vada, rimarrà per noi un'altra dimostrazione di quanto questi colori visceralmente entrano nei nostri cuori".