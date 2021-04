TORTONA – Due vittorie e due sconfitte nel bilancio del BasketBall Lab del Derthona Basket. Nei giorni scorsi in campo le due Under 18 (Eccellenza e Silver), l’Under 16 di coach Nunzi e la Under 14 Elite. Prima vittoria in campionato per l’Under 18 Eccellenza, che sul campo di Pegli vincono nel finale in volata, usando la lucidità e imponendosi per 61-65.

Successo nell’esordio casalingo per la 18 Silver allenata da De Ros, che contro Chieri impone il proprio ritmo alla gara fin dalle battute iniziali, mostrando intensità e buona fluidità offensiva. Il +25 (42-17) del primo tempo indirizza un incontro mai in discussione (finale 94-31).

Sconfitta invece al debutto casalingo per l’Under 16 bianconera, opposta a Borgomanero, una delle formazioni più quotate della categoria. Dopo un avvio positivo, i Leoni subiscono il rientro degli avversari, che fanno valere il maggiore tasso fisico e atletico per imporsi 51-98 alla sirena.

Si arrende anche l’Under 14 Elite all’esordio contro Cus Torino, una squadra attrezzata e fisica per la categoria. Dopo un primo quarto equilibrato, i giovani Leoni subiscono la verve avversaria. Alla sirena il Cus si impone per 84-57.

Stasera, ore 20.30, l’Under 20 Gold di Paolo De Ros gioca il derby di ritorno con la CB Team Basket Casale. I Leoni vogliono bissare il successo dell’andata.

UNDER 18 ECCELLENZA

Basket Pegli - Derthona Basket 61-65

Derthona: Massoni 2, Colombetti 1, Zonca 1, Miljkovic 8, Semeghini 12, Rota 13, Lisini 2, Karac 6, Arnaldo, Armanino 14, Bellinaso 6, Angeleri. All. Nunzi Ass. Della Godenza

UNDER 18 SILVER

Derthona Basket - Asd Basket Chieri 94-31

Derthona: Fiorucci 2, Emanuelli 17, Vio 10, Bottaro 9, Curti 8, Lombardi 8, Calù 2, Melisi 5, Viale 6, Lerta 16, Coffano 11. All. De Ros

UNDER 16 ECCELLENZA

Derthona Basket- College Borgomanero 51-98

Derthona: Lisini 10, Leone, Mogni 3, Di Mattia, Besostri 4, Vio 3, Segatto, Arnaldo 2, Lam 7, Bellinaso 9, Bertelli 8, Ferrari 5. All. Nunzi Ass. Della Godenza, Fanaletti

UNDER 14 ELITE

Cus Torino - Derthona Basket 84-57

Derthona: Vio 7, Bonardi, Ablatico 5, Borasi 3, Bordoni 3, Calvaresi 6, Bellinaso 4, Chikal 10, Dalocchio, De Filippo 7, Acquini 8, Cervini 4. All. Della Godenza