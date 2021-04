Leardi: è Stefano Martin a vincere il concorso internazionale Fax For Peace

CASALE - È stato uno studente dell'Istituto Leardi a vincere nella sezione "Scuole secondarie di II grado" il concorso artistico internazionale - giunto ormai alla ventiquattresima edizione - “Fax for Peace”. L'alunno si chiama Stefano Martin, frequenta la 4°A del corso Grafica e Comunicazione e ha partecipato al progetto presentando un lavoro che rielabora tematiche quali la pace e la lotta alla discriminazione.

«L’opera con cui ho partecipato si intitola “IN-difference” - spiega Stefano - e rappresenta quattro figure umane, due uomini e due donne, che esternamente appaiono differenti, non soltanto per il sesso, ma anche per il colore della pelle e per la propria religione. Osservandoli da un’altra prospettiva, tuttavia, tutti sono uguali: hanno un cuore e appartengono al genere umano. Per questo ho scelto questo titolo: al di là di ciò che ci può separare, dobbiamo ricordarci che dentro non vi sono differenze e dobbiamo impegnarci perché la discriminazione venga definitivamente sconfitta». Per la realizzazione della sua opera, il giovane artista si è lasciato ispirare dalle produzioni di Viktor Hertz, noto graphic designer svedese.

Oltre a lui anche altri studenti del Leardi hanno partecipato all'iniziativa: Luca Alemanno, Carlotta Deandrea e Serena Gulmini dalla 4°A Grafico; Sara Spinoglio e Alessia Zilio dalla 4°B Grafico; Elisa Derjaj, Deidre Lazzarino e Gabriele Policelli dalla 5°B Grafico.