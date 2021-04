Over 65, il Comune cambia i servizi allo sportello

NOVI LIGURE - Il Comune di Novi modifica il sistema di relazioni con la cittadinanza per adeguarle alle esigenze della popolazione over 65. Dal prossimo mese di maggio per accedere ai servizi comunali, fiscali, di assistenza e sociali in genere, anche i soggetti che non sono in grado di colloquiare con i moderni metodi informativi, computer smartphone, tablet, potranno attingere le informazioni necessarie rivolgendosi all’ufficio relazioni con il pubblico.

Ha spiegato l’assessore ai servizi sociali, Marisa Franco: «Stiamo valutando una ridefinizione degli sportelli di informazione ed è intenzione dell’amministrazione comunale procedere a breve ad una nuova organizzazione dei servizi, tenendo conto delle esigenze degli anziani novesi. Nel frattempo l’attività informativa verrà svolta da personale comunale. Non appena saranno definite le caratteristiche dei nuovi servizi procederemo a pubblicizzarne orari e modalità di erogazione. Nel quadro di tali iniziative, attingendo dagli importi a suo tempo destinati per attività che in parte si sono sostanziate in duplicazioni di servizi esistenti, si potrà utilizzare in maniera più proficua nel campo dell’assistenza, parte di quei 24mila euro annui che negli anni precedenti sono stati appannaggio del cosiddetto ‘sportello immigrati».