Connessioni Prossime: mercoledì 28 il webinar dedicato alle vittime d'amianto

CASALE - É stata presentata oggi pomeriggio all'istituto Balbo di Casale l'edizione speciale di 'Connessioni Prossime' in preparazione del webinar che si terrà mercoledì 28 aprile, Giornata Mondiale delle vittime dell'Amianto, con tanti protagonisti legati a uno dei capitoli più scuri (e tuttora interminato) della storia del Monferrato.

Come le edizioni precedenti l'iniziativa è organizzata dalla Rete ScuoleInsieme di Casale, Afeva ed Ecoficcina. Molti ospiti (collegati in videoconferenza) hanno illustrato il programma dell'incontro che prevederà la partecipazione della scrittrice casalese Silvana Mossano, di Laura Curino, Assunta Prato e Paolo Liedholm di Afeva, Pietro Iginio Barbieri, Ruggero Vigliaturo, Pietro Comba, Simona Marinotti e del rapper siciliano Picciotto.

«É importante che tanti giovani si interessino a queste tematiche complicate, un giorno saranno loro a continuare sulla strada già tracciata» le parole di Giuliana Busto, presidente di Afeva. «In questa sede è giusto ricordare anche Giovanna Boda che è sempre stata vicina alla causa delle scuole della nostra città» ha detto il preside del Balbo Riccardo Calvo.

Ma non finisce qui: un altro evento è previsto infatti per venerdì 23 quando si terrà il webinar dedicato al celebre scrittore alessandrino Umberto Eco e al suo rapporto con la capitale del Monferrato a 5 anni dalla sua scomparsa durante il quale saranno premiati (in presenza sempre nel plesso liceale di via Galeotto Del Carretto) gli enti che hanno contribuito a dar vita e a sostenere l'intera macchina di 'Connessioni Prossime'. Due appuntamenti speciali dunque, entrambi a partire dalle ore 14 sulla pagina Facebook dell'Aula Amianto Absesto.