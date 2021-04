Decessi al Lercaro, l'Ipab si costituirà parte civile

OVADA - La struttura si costituirà parte civile per tutelarsi. E' quanto si è appreso nelle ore successive alla notizia di due decessi, risalenti al marzo 2020, all'interno dell'Ipab di Lercaro. Si tratta di una donna di 86 anni e di un uomo di 66. Entrambi avrebbero bevuto del detergente per lavastoviglie invece dell’acqua. La conferma è arrivata nella giornata di ieri dall'avvocato Ivana Nervi, attuale commissario della struttura nominata in epoca successiva a quella dei fatti. «Ciò che sappiamo – precisa – deriva dalla raccomandata con la quale i famigliari di una vittima ci chiedono i danni insieme alla Oss e alla coopera per cui lavora».

I dettagli su l'Ovadese in edicola da giovedì 22 aprile.