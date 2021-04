Il cinema di Xavier Dolan, due appuntamenti online

CINEMA - La rivista "Cineforum", in collaborazione con FIC (Federazione Italiana Cineforum) propone per giovedì 22 e giovedì 29 aprile, alle ore 21, in diretta streaming, un nuovo appuntamento del ciclo "Cineasti di tutti i tempi": Il cinema di Xavier Dolan-tormento edipico e slanci pop, a cura di Sergio Grega.



Un immaginario pop perfettamente calato in un cinema nuovo, coraggioso, che cerca la differenza. Xavier Dolan ha saputo andare controcorrente, svincolarsi dall'etichetta di enfant prodige e raggiungere una maturità e una coerenza stilistica. L'amicizia, l'amore e il tormentato rapporto madre-figlio sono i temi principali della sua poetica, filtrati attraverso una sperimentazione che coinvolge anche lo stesso campo visivo. Un viaggio nel mondo del regista canadese, dall'esordio

con J'ai tué ma mère a Matthias ; Maxime: otto tappe per raccontare una delle voci più interessanti del cinema del nuovo millennio, soffermandosi in particolare sulla questione edipica e sui grandi slanci pop.



Il ciclo di corsi "Cineasti di tutti i tempi" propone il racconto e l'analisi di filmografie, movimenti, storie, percorsi, cinematografie; lezioni in diretta streaming dedicate alla storia del cinema e ai suoi protagonisti.





Web Content Writer presso Reputation Manager, Sergio Grega è Vicepresidente della Federazione Italiana Cineforum e dal 2013 al 2020 ha ricoperto la carica di Presidente del Cineforum Marco Pensotti Bruni di Legnano. Laureato in Lettere presso l'Università degli Studi di Milano, ha conseguito un Master in Comunicazione e Promozione del Cinema all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Diverse le collaborazioni con testate online di Cinema (Sentieri Selvaggi, Movieplayer, Cinema4stelle e altre). Da settembre 2017 scrive per Madmass, magazine di cinema, ed è membro del Consiglio di Redazione (Responsabile Festival Talent).

Prossimo appuntamento: 6 - 13 maggio, ore 21: Michael Haneke, a cura di Lorenzo Rossi. Gli abbonati a "Cineforum" e i tesserati dei circoli del cinema aderenti alla FIC potranno avere un buono sconto di 5 euro sul corso (costo singolo corso: euro 40; pacchetto due corsi: euro 70).

Info e iscrizioni: http://www.cinebuy.com/corsi