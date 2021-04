Verso la finalissima

ALESSANDRIA - Che Como - Alessandria fosse la finale era evidente. Adesso è diventata la finalissima, dopo che il Lecco ha vinto il recupero in casa della Pro Vercelli, 3-1 con gol di due ex grigi, Celjak e Iocolano (di Mastroianni la terza rete). Un risultato che, di fatto, toglie i bianchi di Modesto dalla corsa al primo posto, anche se hanno a disposizione una partita in più, il contestato recupero (per la collocazione il 28 aprile) della sfida con il Pontedera.

I Grigi lavorano alla Michelin: come già sette giorni fa per la gara tra Olbia e Como attenzione solo al campo. I tifosi, invece, stanno trasmettendo una energia e una passione straordinarie: il colore grigio ovunque, e molti messaggi. Anche il club Passione Grigionera ha scritto, per spiegare a giocatori e staff che la distanza fisica obbligata in realtà è una vicinanza strettissima che diventa unione. "Se il mondo non si fosse fermato al 2019, in questi giorni si sarebbe parlato di pullman prenotati e biglietti venduti per la trasferta di domenica sul lago per tifare i ragazzi in maglia grigia, in una partita che può regalare un sogno a una città intera, quel sogno atteso 47 anni, che ora è lì, a poche decine di chilometri da Alessandria". Non ci potrà essere il calore sugli spalti, "quel calore bello e sano che Alessandria ha sempre saputo trasmettere alla squadra; sarebbe stato straripante, da colorare il lago di grigio, che per noi è il colore più bello al mondo".

FIERI DI ESSERE GRIGI

Poi l'appello ai giocatori. "Sarà una battaglia sportiva, 90 minuti di lotta e passione, in cui voi dovrete essere consapevoli di rappresentare una città intera, dovrete essere orgogliosi di giocare per quella lettera che tanti di noi mai hanno ancora visto, ma solo accarezzato in questi ultimi anni. Dovrete essere fieri di giocare con la maglia grigia sul petto, dovrete dare tutto per il nostro sogno, atteso da tanto, troppo tempo. Fatele con il cuore. Forza vechio cuore grigionero".