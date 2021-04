Via ai corsi per i volontari pro-vita

TORTONA - Avrà inizio giovedì 6 maggio il corso di formazione base per i volontari del Cav (Centro di aiuto alla Vita) del Punto di Ascolto di Tortona che vedrà la partecipazione attiva del Cav di Novi Ligure, Castelnuovo Scrivia e Voghera. Nelle scorse settimane sono state raccolte le adesioni dei nuovi volontari che ben accetti si aggiungeranno ai volontari del Cav limitrofi a Tortona e potranno usufruire del punto di ascolto di Tortona messo a disposizione dalla Diocesi.

Il corso consta di una serie di incontri e di percorsi di formazione che si snoderanno dal 6 maggio ai primi mesi del 2022 e vedranno l'impegno, la collaborazione e la comunione tra diverse realtà: la Diocesi, il formatore Alberto Cerutti, il Movimento per la vita, l'ufficio Diocesano per la pastorale della famiglia e i volontari; molto attesa è la testimonianza del vescovo che in passato per diversi anni ha prestato servizio di ascolto alla Caritas. I primi incontri dal titolo "Difendere la vita: come perché e per chi?" e "L'ascolto profondo: oltre la mente e il cuore... L 'anima!" saranno in teleconferenza con Alberto Cerutti: 55 anni, padre di tre figli, fondatore nel 1992 e direttore per 25 anni del Cav di Borgomanero, nel 1998 cofondatore dell’Associazione Difendere la Vita con Maria, ideatore e cofondatore di Zainetto per la Vita (aiuto economico alle madri in difficoltà di fronte ad una gravidanza inaspettata), cofondatore dell’associazione Life di Novara.

A seguire "La generazione umana: oltre i confini della biologia!", i metodi naturali nell'educazione, nell'antropologia e nel raggiungimento di una piena sessualità che seguiranno il progetto di formazione del Movimento per la Vita. Infine l'attività di formazione dell'Ufficio diocesano per la pastorale della famiglia "Sentire o ascoltare?" che tratterà le tecniche di ascolto di cui i volontari del Punto di ascolto CAV avranno bisogno.