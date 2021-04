Allaccio abusivo alla rete idrica: denunciata per furto aggravato

CASALE - I Carabinieri di Casale a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla denuncia sporta dal responsabile di un’azienda pubblica di multiservizi, hanno denunciato per furto aggravato una 56enne, poiché, dal settembre 2016 al novembre 2020, in seguito alla rimozione dei sigilli posti a protezione del contatore per la fornitura dell’acqua potabile installato presso la propria abitazione, si sarebbe allacciata illecitamente alla rete idrica.