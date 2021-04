Distretto del Novese, nel 2020 sul web è boom contatti

NOVI LIGURE — Oltre 9.500 fan sulla pagina Facebook al 31 dicembre 2020 (+11% rispetto al 2019), 900 post nei canali social, 80 mila interazioni tra commenti, like e condivisioni: questi sono alcuni numeri dell’attività del Distretto del Novese nel corso dell’anno passato, caratterizzato ovviamente da una forte limitazione delle attività "in presenza".

Nella riunione del distretto che ha visto la partecipazione dei sindaci dei 33 Comuni del novese si è parlato di futuro e tutti, in primis il sindaco di Novi Gian Paolo Cabella, hanno concordato nel potenziare anche nel 2021 il progetto Visit Dn, un vero “assistente di viaggio” da installare sullo smartphone che fornisce informazioni utili al turista che vuole visitare il novese.

«In pochi mesi dal suo avvio, questo progetto è riuscito a ottenere 5 mila euro, da impiegarsi per i futuri sviluppi (3500 euro dal premio Piemonte Innovazione assegnato da Anci Piemonte e 1500 euro dal consiglio regionale del Piemonte per l’utilizzo sul sito del distretto del novese e sulla app di un carattere tipografico che supera le barriere di lettura anche per chi è dislessico)», ha spiegato il sindaco Cabella.

Nel 2021 il Distretto intende anche avviare un canale Telegram dedicato. «Il Distretto sta continuando incessantemente la sua opera di valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze – sottolinea la referente Barbara Gramolotti – lavorando sia su azioni di digital marketing in ambito territoriale che di marketing off line con alcune campagne di promozione attraverso le più prestigiose riviste di turismo».

Gli obiettivi futuri sono innanzitutto superare quota 10 mila fan su Facebook, superare quota mille follower su Istagram, oltrepassare le 3 milioni di impressions sul totale annuo dei post su Facebook e raggiungere 90 mila interazioni.