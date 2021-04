La "Saracco" in gara per il contest sulle energie rinnovabili

ACQUI TERME - Le classi 4^ A, 4^ B e 4^ C della Scuola Primaria "G. Saracco" di Acqui Terme tra gennaio e marzo hanno aderito al progetto formativo "Il Sole in classe" organizzato da Anter - Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili -, istituito per promuovere la conoscenza delle energie rinnovabili tra gli alunni delle scuole Primarie e Secondarie. Gli studenti della Saracco sono ora in gara per la 7^ edizione degli Anter Green Awards: in palio ai primi 10 classificati che hanno ottenuto il maggior numero di voti un premio in denaro che darà alle scuole la possibilità di acquistare materiale didattico.

Il contest prevedeva la realizzazione di un elaborato composto da una poesia correlata a cinque fotografie scattate dagli studenti o da disegni da loro realizzati per illustrare, anche tramite un breve video, le bellezze naturali o le pratiche virtuose del comune in cui la scuola è situata. Sulla pagina degli Anter Green Awards il video realizzato dai giovani studenti acquesi. Per sostenerli basta un voto!