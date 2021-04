Grigio ovunque. Cresce l'attesa

ALESSANDRIA - Ci sono vetrine in cui i Grigi occupano tutta la scena. Perché sono i protagonisti principali e i simboli dell'orgoglio non colorano solo la città. C'è chi, come Andrea Scarsi, ha appeso la bandiera a Valencia, dove vive e lavora (come chef). Chi, come Ivano Frisina, ha addobbato il balcone della sua casa in Liguria. E poi Valenza, Acqui, con una maglia sui fili per stendere la biancheria, perché ogni spazio funziona per testimoniare la passione. E pure nei sobborghi. Anche alcuni locali (Route 66) si sono vestiti di grigio e i club - Supporters 99, Materia Grigia, Brigata Parterre - hanno esposto i labari ai balconi dove vivono alcuni componenti. Cresce l'attesa, il count down è scandito un po' ovunque: non solo le ore, anche i minuti.

