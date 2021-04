Giovedì 29 Consiglio comunale in diretta streaming

ACQUI TERME - Giovedì 29, alle 18, a Palazzo Levi ci sarà un’assemblea ordinaria del Consiglio comunale. La concione sarà aperta dalla lettura di una comunicazione della Giunta relativa al ‘Ri-accertamento ordinario dei residui al 31.12.2020’ voce del rendiconto di gestione 2020 che appunto sarà esaminato e approvato nell’ambito della seduta.

Sempre di natura economica, ci saranno due punti all’ordine del giorno dedicato alla Prima e alla Seconda ‘variazione al bilancio di previsione 2021 – 2023’ redatta dai tecnici dell’esecutivo del sindaco Lucchini.

Progetti per il commercio locale: gli eletti acquesi saranno chiamati a pronunciarsi sul Regolamento ‘Emporio Comunale’ dedicato al mercato coperto sito in piazza Orto San Pietro.

La sesta e la settima posta in discussione saranno dedicate a logistica e infrastrutture con la discussione sulle linee di indirizzo relative all’apertura del casello autostradale di Predosa e adesione alla Fondazione Slala ‘sistema logistico integrato del nord – ovest d’Italia’. In conclusione, una discussione sulla ‘Situazione epidemiologica del Piemonte’ richiesta da alcuni Consiglieri comunali.

La seduta, come è ormai consuetudine in tempo di Covid, si svolgerà a porte chiuse al pubblico ma in diretta streaming.