Novipiù- Latina apre l’orologio

CASALE MONFERRATO - A rompere il ghiaccio nella seconda fase della stagione è la Novipiù che domani (ore 18) al PalaFerraris debutta nella fase ad orologio affrontando la Benacquista Latina per la prima giornata del Girone Blu. Per la squadra di Andrea Valentini importante tenere il fattore campo e partire col piede giusto mostrando la stessa faccia vista nello spareggio di Orzinuovi.

GRAMENZI E FALL

La squadra pontina entra nella fase 2, grazie agli scontri diretti con San Severo e Rieti, con 6 punti in classifica. Al timone c’è l’ex Junior Franco Gramenzi che a Latina ha trovato una seconda casa. Miglior realizzatore della squadra (QUI IL ROSTER COMPLETO) è la guardia Jaren Lewis. Tra gli italiani il miglior realizzatore è un’altra vecchia conoscenza del basket casalese, Aka Fall, arrivato a Latina da sole 7 partite, ma che viaggia già sul filo della doppia-doppia di media con 13.1 punti e 9.6 rimbalzi.



Dovremo essere pronti a cambiare faccia più volte durante la partita e cercare di aumentare il ritmo

Andrea Valentini, capo Allenatore JB Monferrato, ha le idee chiare. “Affrontiamo la prima partita del Girone Blu contro Latina che si presenta qui a Casale con sei punti, in virtù dei risultati acquisiti in Regular Season. Sono una squadra che quest’anno gioca in maniera controllata e alterna tante difese, quindi noi dovremo essere pronti a cambiare faccia più volte durante la partita e cercare di aumentare il ritmo perché questo ci può essere d’aiuto. Dobbiamo sicuramente fare una partita fisica e di grande energia per poter iniziare al meglio il nostro cammino in questa seconda fase”.

NOVIPIU’- BENACQUISTA

Quando: sabato 24 aprile, ore 18

Dove: PalaFerraris di Casale Monferrato

In streaming: in diretta su LNP Pass (CLICCA PER VEDERE)