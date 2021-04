Como - Alessandria: la partita (2-1)

COMO - Ci siamo. E' il giorno di Como - Alessandria, della partita che conta di più, quella che deciderà la classifica del girone A. Soprattutto la storia di una società, di una tifoseria, di una città.

Alessandria senza Casarini e Mora, titolari ormai da molte gare, e senza Crisanto in panchina. Al loro posto Mora a destra e Gazzi, interno sinistro, mentre Bruccini si sposta a destra. Confermato il tridente, con Mustacchio, Eusepi e Arrighini. Como con lo stesso undici iniziale di Livorno, Rosseti terminale offensivo, ma con un tridente alle spalle composto da Terrani, Gabrielloni e Gatto.

COMO - ALESSANDRIA 2-1



Marcatori: pt 14' e 30' Gabrielloni, 33' Bellodi



PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

39' Doppio dribbling di Mustacchio, ma la conclusione dal limite è fuori bersaglio



33' GOOOL L'Alessandria riapre la partita: su una rimessa laterale, colpo di testa di Bellodi, palla nell'angolino, nel tentativo di toglierla Arrigoni la accompagna, ma è già dentro

30' Raddoppia il Como, ancora Gabrielloni e la difesa non impeccabile; prima palla ribattuta ripre

21' Con i pugni Pisseri sulla punizione da sinistra di Arrigoni

14' Gol del Como: sul cross di Terrani, Bellodi si perde la marcatura, Gabrielloni di testa, segna. Troppo libero l'attaccante, marcatira da dietro.

13' Due angoli consecutivi, sul primo salvataggio fortunato sulla conclusione di Prestia

10' Bruccini apre per Arrighini: controllo e conclusione, Facchin in due tempi

8' Gioco molto spezzettato: ogni volta che un giocatore del Como va a terra passano molti secondi

5' Diagomale debole di Rosseti, Pisseri lo battezza (giustamente) fuori

3' Ripartenza del Como a sinistra, Di Gennaro chiude su Rosseti

2' La conclusione di Eusepi va a sbattere contro la schiena di Solini

1' Fischio d'inizio per l'Alessandria

Le formazioni

COMO (4-2-3-1): Facchin; Iovine, Crescenzi, Solini, Bovolon; Arrigoni, Bellemo; Terrani, Gabrielloni, Gatto; Rosseti. A disp.: Bolchini, De Nuzzo, Celeghin, Cicconi, M'Haidat, Walker, Daniels, Bertoncini, Koffi, Castillion, Ferrari, Dkidak. All.: Gattuso

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Bellodi, Di Gennaro, Prestia; Mora, Bruccini, Gazzi, Celia; Mustacchio, Eusepi, Arrighini. A disp.: Crosta, Chiarello, Cosenza, Di Quinzio, Podda, Frediani, Corazza, Macchioni, Giorno, Poppa, Rubin, Stanco. All.: Longo

ARBITRO: Miele di Nola

ASSISTENTI: Garzelli di Livorno e Laudato di Taranto; quarto ufficviale D'Ascanio di Ancona

NOTE: Giornata di sole, terreno in discrete condizioni. Si gioca senza pubblico. Ammoniti: Arrigoni per gioco falloso Angoli: 1-0 per l'Alessandria Recupero: