"Covid" e coprifuoco, salta "Paesi e sapori"

OVADA - L'ufficialità arriverà probabilmente nelle prossime ore, anche se, di fatto, si tratta solamente di una formalità. Non ci sarà un'edizione 2021 di “Paesi & sapori”, la più importante kermesse enogastronomica del territorio, originariamente prevista per la terza domenica di maggio.

Per il secondo anno consecutivo l’emergenza sanitaria in corso ha costretto gli organizzatori a gettare la spugna. Oltre al rischio concreto di assembramenti, l’evento sarebbe dovuto terminare alle ore 22.00, a fronte di un coprifuoco esteso anche alle prossime settimane. Tra l’altro, secondo le prime indiscrezioni, è emersa – tra i rappresentanti di molte Pro Loco ed Associazioni locali – la volontà di non organizzare manifestazioni enogastronomiche per questo 2021. Saranno soprattutto i provvedimenti che saranno presi a livello nazionale a condizionare le scelte dei singoli enti.