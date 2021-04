Truffatori in paese: "Dicono di essere mandati dal Sindaco"

PARETO - A dare l’allarme è il sindaco Walter Borreani in persona: «Ieri tre persone hanno truffato dei nostri compaesani – informa – Si presentano dicendo che sono operatori autorizzati Covid-19». Ad essere chiamato in causa è direttamente il primo cittadino: «Dicono di essere mandati da me – allerta - Assolutamente falso. Non ho autorizzato nessuno a fare questo tipo di cose, tantomeno le ho richieste. Non fatevi ingannare e non aprite. Chiamate sempre i Carabinieri».