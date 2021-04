Bertram, dura lezione a Forlì

FORLI' - Una sconfitta pesante. Ben più di quanto non dica l’83-71 finale per Forlì. Bertram prende due schiaffi pesanti all’Unieuro Arena che cancellano la fiducia creata dal successo con Scafati e mettono sotto osservazione la squadra di coach Marco Ramondino in vista delle altre gare della fase ad orologio.

Non cerca alibi il coach bianconero. “Forlì ha dominato e vinto con pieno merito dominando la partita su tutti gli aspetti del gioco. Quando la difficoltà dei giocatori è così diffusa la responsabilità non può che essere dell’allenatore. Prestazioni del genere non sono accettabili anche per rispetto di quanto abbiamo fatto finora. Da domani la determinazione a tornare in palestra per arrivare preparati alle prossima partita”.

LEONI DOMINATI

Dopo un inizio positivo e anche avanti nel punteggio, Forlì azzanna la gara e chiude già nettamente avanti al 10’ (28-17). I problemi non si risolvono nella seconda frazione che conduce al riposo sul 47-30. Nel terzo quarto il baratro si apre definitivamente. Forlì tocca il massimo vantaggio su un clamoroso + 32 (68-36). Nell’ultima frazione Ramondino propone una zona 1-3-1 old style per allungare la difesa e tentare una rimonta. Forlì si accontenta in attacco e qualche canestro di Ambrosin e Sanders consentono di ridurre il margine ad un più digeribile 83-71. Ma il divario visto in campo è stato ben maggiore.



UNIEURO-BERTRAM 83-71

(28-17, 47-30, 68-43)

Unieuro Forlì: Rush 7, Giachetti 2, Campori 3, Natali 12, Bolpin 10, Landi 10, Dilas, Rodriguez 17, Bruttini 6, Roderick 16. N.e.: Zambianchi, Ndour. All. Dell’Agnello

Bertram Derthona: Cannon 9, Gazzotti, Ambrosin 9, Tavernelli 6, D’Ercole 8, Fabi, Mascolo 9, Severini 7, Sanders 21, Morgillo 2. All. Ramondino

